Аналітики очікують, що з появою вакцини долар "впаде" через зростання впевненості у світовій економіці.

Завдяки появі вакцини від COVID-19 та відновленню світової економіки падіння долара може скласти до 20%.

Банки, що вже мали негативні прогнози стосовно долара в наступному році, погіршили очікувані показники на тлі появи нових клінічних випробувань, пише Економічна правда із посиланням на Financial Times.

Аналітики Wall Street очікують, що після появи вакцини долар "впаде" через зростання впевненості у світовій економіці.

Відновлення економіки та впевненості на ринках дає можливість вдаватися до більш ризикованих кроків. Натомість долар вважається валютою, що має підвищений попит у часи кризи як "гарант безпеки". Так було й у часи перших спалахів COVID-19.

Таким чином, за прогнозами банків, падіння долара може скласти до 20% наступного року. Аналітики порівнюють очікувану ситуацію наступного року з падінням, що спостерігалось у середині 2000-х.

Тоді долар сягнув падіння у 33% за декілька років. Попит на інші валюти на ринках, що розвиваються стрімко зростав, адже інвестори йшли за низькими відсотковими ставками. Тенденцію спинила світова криза 2008 року.

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Консенсус-прогнози Bloomberg демонструють очікуване падіння індексу долара близько 3% до кінця наступного року. Євро у цей час може сягнути 1,21 долара проти 1,18 долара наразі.

У американському інвестиційному банку Morgan Stanley очікують падіння індексу на 4% завдяки зростанню валют Норвегії, Швеції, Нової Зеландії та Австралії. На думку аналітика компанії, євро коштуватиме 1,25 долара наприкінці 2021 року.

Банківські аналітики також зазначають, що підвищення США облікової ставки призведе до відтоку інвесторів у пошуку кращих умов, що ще більше відзначиться на показниках долара.

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Автор: УНІАН