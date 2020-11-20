Відсоткові оцінки можуть бути дуже оманливими, а на кін насправді поставлено сотні тисяч людських життів.

У заможних країнах Заходу з великою кількістю жителів старшого віку коронавірус вбив приблизно 1% з тих, хто ним заразився. Це означає, що 99% вижили. Тим часом, дві нові вакцини показали ефективність на рівні 95% у недопущенні появи симптомів COVID-19.

Читайте такожThe Atlantic: Вакцини від COVID-19 можуть дати початок новій ері в медициніСхоже, багатьом людям тяжко осмислити ці відсотки, - пише Bloomberg. Цитувати повідомлення анонімного користувача Twitter, звісно, погана практика, попри те, що інші 12 тисяч користувачів поширили його, а ще 45 тисяч - вподобали, перш ніж воно було видалене. Однак, це повідомлення дуже добре і стисло описує проблему осмислення цифр, які звучать останнім часом.

"Пробачте, але мене не вражає на 95% ефективна вакцина проти вірусу, який на 99% неефективний у тому, щоб вбити когось", - йшлося в згаданому повідомленні з Twitter.

Видання пише, що це твердження насправді дуже помилкове. Для початку, тому що вірус, "який на 99% неефективний" у вбивстві людей все одно досить смертельний. В березні, коли пандемія COVID-19 тільки почалася, смертність серед підтверджених пацієнтів становила 3,4%. Тоді сенатор США зі штату Вісконсін Рон Джонсон говорив: навіть якщо хвороба вб'є "1-3.4% населення", це нічого не означає. І варто пам'ятати, що країна не зупиняє свою економіку, тому що десятки тисяч людей щороку помирають на дорогах. Це той ризик, з яким доводиться змиритися, щоб пересуватися. Економіки не зупиняють тільки через те, що десятки тисяч людей помирають від звичайного грипу.

В 2019 році 36096 людей у США загинули під час ДТП. Під час зими 2018-2019 років жертвами сезонного грипу стали 34157 пацієнтів. Якби коронавірус справді вбив 1-3,4% американців, це означало б смерть від 3,3 мільйонів до 11,2 мільйонів людей. А це, по правді кажучи, більше смертей, ніж від грипу чи через ДТП.

Читайте такожЄвросоюз може витратити понад $10 мільярдів на вакцини від коронавірусуКрім того, насправді такої кількості жертв не буде. Навіть ще в березні експерти розрахували, що від COVI-19 помирає 1% заражених чи й навіть менше. А значна частина населення взагалі ніколи й не заразиться навіть при найгіршому сценарії. За час з весни кращі методи лікування й ізоляція уразливих груп населення від хвороби допомогли опустити рівень смертності ще нижче.

Але попри всі ці покращення й зміни в поведінці людей заради сповільнення поширення коронавірусу, хвороба вбила 250 тисяч людей лише в США. Все вказує на те, що ця цифра збільшиться до 300 тисяч ще до кінця року. Знову ж таки, це значно більше, в США гине людей з вини ДТП і сезонного грипу. І "99%-ва неефективність у вбивстві" може бути нищівною, коли йдеться про дуже заразну інфекційну хворобу.

"Що змінить вакцина, яка може не допустити появи симптомів COVID-19 у 95% випадків? Навіть якщо вона не пом'якшить хворобу для 5% (хоча, швидше за все, вона спрацює для всіх). З вакциною 1%-й шанс померти від COVID-19 зменшиться до 0,05% або в 20 разів", - йдеться в статті.

Щоб краще зрозуміти ці відсотки, Кількість смертей на кожні 100 тисяч населення скоротиться з 1000 до всього 50. Нинішні 250 тисяч втрачених життів у США можна було б скоротити до 12500 за умови наявності вакцини.

Читайте такожКількість випадків коронавірусу в світі перевищила 56,2 мільйонаЗвісно, в цих розрахунках були проігноровані різні ризики померти від COVID-19 для різних вікових груп. Якщо ж врахувати цей фактор, то ризик для людей віком 35-44 роки зменшився з 68 на 100 тисяч населення до лише трьох. А ризик для людей, кому виповнилося від 75 до 84 років, зменшився б з 8500 на 100 тисяч населення до 425.

Насправді, ці показники, цілком можливо, були б ще меншими, якби достатня кількість людей в США зробили щеплення. Опубліковані дані клінічних досліджень нічого не кажуть про те, чи вакцина запобігає зараженню. В них йдеться лише про не допущення появи симптомів. Але якщо вакцина все ж протидіє зараженню, що цілком можливо, тоді поширення COVID-19 теж сповільниться. Це означає, що ризик підхопити інфекцію скоротиться так само, як і загроза тяжко захворіти.

Попередні розрахунки на основі заразності COVID-19 свідчать, що у 70% населення повинен бути імунітет до коронавірусу, щоб сповільнити його поширення без соціального дистанціювання й інших профілактичних заходів. Епідеміологи й експерти з біостатистики в Гарвардському й Єльському університетах підрахували, що до цього часу приблизно 55 мільйонів жителів США були заражені коронавірусом. Це 17% населення. Якщо темпи поширення інфекції збережуться, ця цифра може досягти 30% (чи й більше), перш ніж вакцини стануть широко доступними.

Читайте такожNature: Коронавірус здатен швидко мутувати в тілі однієї людиниЯкщо виявиться, що на 95% ефективна вакцина запобігає зараженню, так само як і попереднє природне зараження коронавірусом, тоді щеплення потрібно буде зробити ще 145 мільйонам американців (44% від населення). Це дозволить досягти 70%-го бар'єру, необхідного для зупинки пандемії. Все це, звісно, припущення, які не можна стверджувати точно. Однак, вони дозволять краще уявити, що може дати вакцина, ефективна на 95%.

Вакцини від Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Переклад: Лесь Димань