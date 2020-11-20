У заможних країнах Заходу з великою кількістю жителів старшого віку коронавірус вбив приблизно 1% з тих, хто ним заразився. Це означає, що 99% вижили. Тим часом, дві нові вакцини показали ефективність на рівні 95% у недопущенні появи симптомів COVID-19.
Читайте такожThe Atlantic: Вакцини від COVID-19 можуть дати початок новій ері в медициніСхоже, багатьом людям тяжко осмислити ці відсотки, - пише Bloomberg. Цитувати повідомлення анонімного користувача Twitter, звісно, погана практика, попри те, що інші 12 тисяч користувачів поширили його, а ще 45 тисяч - вподобали, перш ніж воно було видалене. Однак, це повідомлення дуже добре і стисло описує проблему осмислення цифр, які звучать останнім часом.
"Пробачте, але мене не вражає на 95% ефективна вакцина проти вірусу, який на 99% неефективний у тому, щоб вбити когось", - йшлося в згаданому повідомленні з Twitter.
Видання пише, що це твердження насправді дуже помилкове. Для початку, тому що вірус, "який на 99% неефективний" у вбивстві людей все одно досить смертельний. В березні, коли пандемія COVID-19 тільки почалася, смертність серед підтверджених пацієнтів становила 3,4%. Тоді сенатор США зі штату Вісконсін Рон Джонсон говорив: навіть якщо хвороба вб'є "1-3.4% населення", це нічого не означає. І варто пам'ятати, що країна не зупиняє свою економіку, тому що десятки тисяч людей щороку помирають на дорогах. Це той ризик, з яким доводиться змиритися, щоб пересуватися. Економіки не зупиняють тільки через те, що десятки тисяч людей помирають від звичайного грипу.
В 2019 році 36096 людей у США загинули під час ДТП. Під час зими 2018-2019 років жертвами сезонного грипу стали 34157 пацієнтів. Якби коронавірус справді вбив 1-3,4% американців, це означало б смерть від 3,3 мільйонів до 11,2 мільйонів людей. А це, по правді кажучи, більше смертей, ніж від грипу чи через ДТП.
Читайте такожЄвросоюз може витратити понад $10 мільярдів на вакцини від коронавірусуКрім того, насправді такої кількості жертв не буде. Навіть ще в березні експерти розрахували, що від COVI-19 помирає 1% заражених чи й навіть менше. А значна частина населення взагалі ніколи й не заразиться навіть при найгіршому сценарії. За час з весни кращі методи лікування й ізоляція уразливих груп населення від хвороби допомогли опустити рівень смертності ще нижче.
Але попри всі ці покращення й зміни в поведінці людей заради сповільнення поширення коронавірусу, хвороба вбила 250 тисяч людей лише в США. Все вказує на те, що ця цифра збільшиться до 300 тисяч ще до кінця року. Знову ж таки, це значно більше, в США гине людей з вини ДТП і сезонного грипу. І "99%-ва неефективність у вбивстві" може бути нищівною, коли йдеться про дуже заразну інфекційну хворобу.
"Що змінить вакцина, яка може не допустити появи симптомів COVID-19 у 95% випадків? Навіть якщо вона не пом'якшить хворобу для 5% (хоча, швидше за все, вона спрацює для всіх). З вакциною 1%-й шанс померти від COVID-19 зменшиться до 0,05% або в 20 разів", - йдеться в статті.
Щоб краще зрозуміти ці відсотки, Кількість смертей на кожні 100 тисяч населення скоротиться з 1000 до всього 50. Нинішні 250 тисяч втрачених життів у США можна було б скоротити до 12500 за умови наявності вакцини.
Читайте такожКількість випадків коронавірусу в світі перевищила 56,2 мільйонаЗвісно, в цих розрахунках були проігноровані різні ризики померти від COVID-19 для різних вікових груп. Якщо ж врахувати цей фактор, то ризик для людей віком 35-44 роки зменшився з 68 на 100 тисяч населення до лише трьох. А ризик для людей, кому виповнилося від 75 до 84 років, зменшився б з 8500 на 100 тисяч населення до 425.
Насправді, ці показники, цілком можливо, були б ще меншими, якби достатня кількість людей в США зробили щеплення. Опубліковані дані клінічних досліджень нічого не кажуть про те, чи вакцина запобігає зараженню. В них йдеться лише про не допущення появи симптомів. Але якщо вакцина все ж протидіє зараженню, що цілком можливо, тоді поширення COVID-19 теж сповільниться. Це означає, що ризик підхопити інфекцію скоротиться так само, як і загроза тяжко захворіти.
Попередні розрахунки на основі заразності COVID-19 свідчать, що у 70% населення повинен бути імунітет до коронавірусу, щоб сповільнити його поширення без соціального дистанціювання й інших профілактичних заходів. Епідеміологи й експерти з біостатистики в Гарвардському й Єльському університетах підрахували, що до цього часу приблизно 55 мільйонів жителів США були заражені коронавірусом. Це 17% населення. Якщо темпи поширення інфекції збережуться, ця цифра може досягти 30% (чи й більше), перш ніж вакцини стануть широко доступними.
Читайте такожNature: Коронавірус здатен швидко мутувати в тілі однієї людиниЯкщо виявиться, що на 95% ефективна вакцина запобігає зараженню, так само як і попереднє природне зараження коронавірусом, тоді щеплення потрібно буде зробити ще 145 мільйонам американців (44% від населення). Це дозволить досягти 70%-го бар'єру, необхідного для зупинки пандемії. Все це, звісно, припущення, які не можна стверджувати точно. Однак, вони дозволять краще уявити, що може дати вакцина, ефективна на 95%.
Вакцини від Pfizer і Moderna:
- 16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
- Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.
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