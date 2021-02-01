Протягом цього періоду не варто очікувати девальвації національної валюти.

Фінансові експерти прогнозують стабільний курс гривні на найближчі два-три місяці.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"Протягом цього періоду не варто очікувати девальвації національної валюти. Про таку тенденцію повідомили експерти. Невелике послаблення відбудеться наступного тижня. Проте воно буде не затяжним", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спеціалісти покращили прогноз щодо гривні після заяв Національного банку про прогрес у перемовинах із Міжнародним валютним фондом.

"Водночас обмінювати готівкові долари експерти не радять без нагальної потреби", - підкреслює видання.

Що цьому передувало

Національний банк України змінив правила валютних операцій для населення.

Тепер продавати валюту дозволено через термінали самообслуговування.

Кошти після таких операцій будуть зараховуватися на власні рахунки.

Банкам і фінансовим компаніям, які мають термінали самообслуговування, дозволили міняти іноземну валюту на гривню.

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Автор: УНІАН