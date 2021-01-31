Тепер аналітики говорять про стабільність курсу гривні в найближчі 2-3 місяці.

Думки аналітиків з приводу того, що буде з курсом долара в Україні в лютому, незначно відрізняються.

За їхніми словами, наступного тижня українців чекає ослаблення гривні, але девальвація очікується невеликою. Про це повідомляє "Сегодня".Читайте такожНаприкінці тижня в Україні зміцнилася гривня

Експерти не радять здавати готівкові долари без крайньої потреби.

"Але вони змінили свій прогноз щодо гривні з урахуванням оптимістичних заяв Нацбанку про прогрес у переговорах з МВФ. Тепер аналітики говорять про стабільність її курсу в найближчі 2-3 місяці", - йдеться у повідомленні.

Курс валют на 1 лютого

Національний банк України на понеділок, 1 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,13 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Ольга Робейко