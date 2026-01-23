Євро дорожчає, долар слабшає: офіційний курс валют на 26 січня

Національний банк України встановив на понеділок, 26 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,14 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,65 гривні за один євро, тобто гривня втратила 13 копійок. 

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,11/43,15 грн/дол., а євро - 50,63/50,67 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 23 січня подешевшав на 6 копійок і становив 43,45 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 42,95 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 1 копійку і складав 50,98 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 50,33 гривні за євро. 

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 2 копійки і становив 43,35 гривні за долар, а курс євро зріс на 20 копійок і становив 51,05 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 42,75 гривні, а євро - за курсом 50,05 гривні за одиницю іноземної валюти. 

Вас також можуть зацікавити новини: