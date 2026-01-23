Євро дорожчає, долар слабшає: офіційний курс валют на 26 січня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,65 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 26 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,14 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,65 гривні за один євро, тобто гривня втратила 13 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,11/43,15 грн/дол., а євро - 50,63/50,67 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 23 січня подешевшав на 6 копійок і становив 43,45 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 42,95 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 1 копійку і складав 50,98 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 50,33 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 2 копійки і становив 43,35 гривні за долар, а курс євро зріс на 20 копійок і становив 51,05 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 42,75 гривні, а євро - за курсом 50,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

