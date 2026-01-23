'ПриватБанк' змінив курс валют: скільки коштують долар і євро 23 січня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 51,02 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 23 січня, подешевшав на 2 копійки і становить 43,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 20 копійок і становить 51,05 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,75 гривні, а євро - за курсом 50,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю залишився на попередньому рівні і складає 43,48 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 26 копійок і складає 51,02 гривні.

НБУ встановив на 23 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,17 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на пʼятницю встановлено на рівні 50,52 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 15 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 6 копійок і становить 43,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,95 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 1 копійку і складає 50,98 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 50,33 гривні за євро.

