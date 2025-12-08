Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,02 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 9 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,07 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також мінімально послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,02 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,13/42,16 грн/дол., а євро - 49,10/49,12 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 8 грудня подешевшав на 10 копійок і складає 42,25 гривні за долар, а курс євро сьогодні знизився на 18 копійок і складає 49,37 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,65 гривні, а євро - за курсом 48,37 гривні за одиницю іноземної валюти.

Фінансовий аналітик і член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин після ухвалення закону про держбюджет порекомендував скористатися вікном можливостей та купити валюту. За його словами, у бюджеті закладено курс долара 45,7 грн, який насправді, може бути й більшим. Тому нинішній курс долара по 42,5 грн - це недорого.

