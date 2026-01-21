Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 22 січня

Національний банк України встановив на четвер, 22 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,18 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 7 копійок. 

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,67 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,09/43,14 грн/дол., а євро - 50,57/50,61 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 21 січня, зріс на 1 копійку і становив 43,56 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,03 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 23 копійки і складав 51,03 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,39 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 2 копійки і становив 43,45 гривні за долар, а курс євро зріс одразу на 25 копійок і становив 51,05 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,85 гривні, а євро - за курсом 50,05 гривні за одиницю іноземної валюти. 

