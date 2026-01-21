Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 22 січня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,67 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 22 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,18 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 7 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,67 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,09/43,14 грн/дол., а євро - 50,57/50,61 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 21 січня, зріс на 1 копійку і становив 43,56 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,03 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 23 копійки і складав 51,03 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,39 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 2 копійки і становив 43,45 гривні за долар, а курс євро зріс одразу на 25 копійок і становив 51,05 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,85 гривні, а євро - за курсом 50,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: