Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,31 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 18 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,34 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 11 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,31 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 13 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,28/41,31 грн/дол., а євро - 48,26/48,27 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 15 серпня знизився на 5 копійок – до 41,70 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,21 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 48,73 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,05 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 41,65 гривні за долар, а курс євро знизився також на 5 копійок і складає 48,80 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: