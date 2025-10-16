Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,52 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 17 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,64 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 12 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також дещо посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,52 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,62/41,65 грн/дол., а євро - 48,52/48,53 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 16 жовтня подешевшав на 10 копійок і складає 41,85 гривні за долар, а курс євро знизився на 5 копійок і складає 48,90 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 гривні, а євро - за курсом 47,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

У свою чергу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що протягом найближчого тижня на валютному ринку може спостерігатися типовий жовтневий приріст активності імпортерів. У цей період попит іноді перевищує пропозицію на 10–15%, але це природня сезонна тенденція.

