У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: скільки коштує долар 16 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 16 жовтня, подешевшав на 10 копійок і складає 41,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 48,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 гривні, а євро - за курсом 47,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер знизився на 18 копійок і становить 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 16 жовтня, залишився на попередньому рівні і складає 49,02 гривні.

Нацбанк встановив на 16 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,76 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,53 гривні за один євро, тобто гривня послабилася на 29 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 5 копійок і складає 41,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,40 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 1 копійку і складає 48,90 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,10 гривні за євро.

