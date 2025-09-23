У 'ПриватБанку' різко зріс євро: актуальний курс валют на 23 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 23 вересня, подешевшав на 3 копійки і складає 41,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 49,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 48,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився на попередньому рівні і становить 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 23 вересня, подорожчав на 24 копійки - до 49,26 гривні.

Національний банк встановив на 23 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 13 копійок.

За даними регулятора, гривня також послабила позиції щодо євро. Офіційний курс європейської валюти сьогодні встановлено на рівні 48,73 гривні за один євро, тобто гривня втратила 31 копійку.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,28 гривні, а продати американську валюту можна за курсом 41,22 гривні. Пр цьому курс євро в обмінниках сьогодні складає 48,90 гривні, а курс продажу - 48,71 гривні за одиницю європейської валюти.

