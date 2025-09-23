Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, а євро – 48,40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 23 вересня, зріс на 5 копійок – 41,60 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 49,10 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,40 гривні за євро.

Який курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,28 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,22 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,90 грн/євро, а курс продажу - 48,71 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк встановив на 23 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 13 копійок.

За даними регулятора, гривня також послабила позиції щодо євро. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 48,73 гривні за один євро, тобто гривня втратила 31 копійку.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що на цьому тижні курс долара в Україні перебуватиме в рамках 41,2-41,5 гривні на готівковому ринку, що відповідатиме рівню попередніх тижнів.

