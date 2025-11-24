Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,92 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 25 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,37 гривні за долар, таким чином українська послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 48,92 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 22 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,41/42,44 грн/дол., а євро - 48,98/49,00 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 24 листопада зріс на 14 копійок і складає 42,49 гривні за долар, а продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 13 копійок і складає 49,10 гривні за євро, а продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,48 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні у "ПриватБанку" подорожчав на 8 копійок і складає 42,43 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складає 49,05 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 41,83 гривні, а євро - за курсом 48,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

