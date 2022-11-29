Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн за дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 10 копійок - до 40 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні не змінився і становить 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн за дол., євро - 40,00 грн за євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 39,37 грн.

Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% до 36,57 грн/дол. У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.