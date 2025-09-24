Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, а євро – 48,45 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 24 вересня, зріс на 5 копійок – 41,65 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 49,20 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,45 гривні за євро.

Який курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,28 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,22 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,91 грн/євро, а курс продажу - 48,77 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк встановив на 24 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 гривні за долар, таким чином, українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.

За даними регулятора, по відношенню до євро гривня дещо послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,80 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, наразі євро має значно менший потенціал для зростання, ніж долар. Таким чином на середньостроковому горизонті динаміки курсів, для долара рух вгору більш імовірний.

