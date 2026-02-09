Воду зливають прямо на сходи: у Бєлгороді проблеми з опаленням, оголошено евакуацію

Комунальники визнали, що не можуть полагодити обладнання та відновити опалення в сотнях будинків.

Населення Бєлгорода терміново евакуюють до інших російських регіонів через важку ситуацію з опаленням. Насамперед вивезуть дітей та пенсіонерів.

Як повідомили росЗМІ, влада регіону визнала, що ремонт на об'єктах енергетики не дав очікуваного результату, тому Бєлгород опинився на межі відключення опалення.

Через сильний мороз бєлгородські комунальники злили воду із систем опалення в 455 багатоквартирних будинках. Без опалення також залишилися 25 дитячих садків, 17 шкіл, 9 поліклінік і 4 вищі навчальні заклади. У соцмережах поширюються відео, на яких видно, що воду зливають прямо на сходи під'їздів.

При цьому точних термінів, коли ситуація нормалізується і людей повернуть у свої квартири, чиновник не називають.

Ситуація в Бєлгороді

6 грудня 2025 року авіація РФ розбомбила електропідстанцію в Бєлгороді, внаслідок чого центр міста залишився без світла

А 8 листопада 2025 року частина Бєлгорода і Бєлгородської області залишалася без світла внаслідок удару ЗСУ по місцевій ТЕЦ "Луч".

Крім того нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив про удар ракетою "Фламінго" по полігону, звідки Росія запускала свої "Орєшніки" по Україні. Мова про полігон "Капустін Яр" в Астраханській області.

