РФ дронами вдарила по Одесі: у середмісті пошкоджено багатоповерхівку, є жертви (фото)

Ворожі безпілотники атакували обласний центр з боку Чорного моря.

У ніч на 9 лютого окупаційна армія завдала по Одесі масованого дронового удару, сталося влучання у багатоповерховий житловий комплекс, відомо про загиблого.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено приблизно опівночі через велику кількість дронів, які сунули на Одещину з боку Чорного моря. Незабаром в обласному центрі почалися потужні вибухи та стрілянина. Моніторингові канали повідомили, що "Шахеди" фіксуються у різних районах міста, було чути як літають БпЛА над житловими будинками.

Згодом начальник Одеської міської адміністрації Сергій Лисак заявив, що через чергову ворожу атаку пошкоджень зазнали житлові будинки та комунікації.

"Зокрема, виникла пожежа на даху багатоповерхівки, пошкоджено газопровід, а також зафіксовано займання легкових автомобілів та нежитлової споруди", - проінформував посадовець.

Потім він повідомив, що стало відомо про загиблого. Зокрема, за уточненими даними, загинув 35-річний чоловік, постраждали дві людини, серед яких - 19-річна дівчина.

За даними Лисака, у Приморському районі міста зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо - у житлових будинках постраждала щонайменше 21 квартира, вибуховою хвилею вибито 39 вікон безпосередньо у квартирах та 18 - у місцях загального користування. Вогнем знищено 2 автомобілі, ще 6 - пошкоджено уламками.

Комунальні служби з ночі ліквідовують наслідки: закривають віконні отвори плівкою та прибирають території. Працює оперативний штаб, де одесити можуть подати заявку на отримання компенсації за державною програмою "єВідновлення" та матеріальної допомоги з міського бюджету.

За інформацією регіонального главку ДСНС, пошкоджено дах та обладнання на даху 24-поверхового житлового будинку, будівлю фітнес-клубу та скління навколишніх будинків. За іншою адресою зафіксовано пошкодження триповерхової будівлі, що не експлуатувалася.

Очевидці у соцмережах написали, що влучання сталося, зокрема у багатоповерховий житловий комплекс "Диво-місто", що на вулиці Середньофонтанській. Місцеві жителі стверджують, що сюди прилетіло щонайменше 2 дрони, через що спалахнула пожежа, пошкоджено житлові будинки, приватні автівки, що були запарковані у дворах, магазин "Аврора".

Удари росіян по Одесі

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого російська армія завдала по Одесі масованого дронового удару, внаслідок чого у місті зафіксовано пошкодження цивільної, промислової та критичної інфраструктури одразу у трьох районах: Приморському, Пересипському та Хаджибейському.

Також тоді були пошкоджені багатоквартирні будинки, приватний сектор. Загалом було пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячі садки та школу. Декілька людей постраждали.

