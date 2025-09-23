Н/ колаж УНІАН, фото УНІАН, фото Reuters

Національний банк України встановив на середу, 24 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 гривні за долар, таким чином, українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.  

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня дещо послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,80 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,41/41,44 грн/дол., а євро - 48,82/48,84 грн/євро.

В обмінниках середій курс долара сьогодні становить 41,28 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,22 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,90 грн/євро, а курс продажу - 48,71 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 23 вересня подешевшав на 3 копійки і складає 41,55 гривні за долар. При цьому курс євро в банку подорожчав на 25 копійок і складає 49,10 гривні за євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що на цьому тижні курс долара в Україні перебуватиме в рамках 41,2-41,5 гривні на готівковому ринку, що відповідатиме рівню попередніх тижнів. 

