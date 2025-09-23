Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,80 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 24 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 гривні за долар, таким чином, українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня дещо послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,80 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,41/41,44 грн/дол., а євро - 48,82/48,84 грн/євро.

В обмінниках середій курс долара сьогодні становить 41,28 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,22 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,90 грн/євро, а курс продажу - 48,71 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 23 вересня подешевшав на 3 копійки і складає 41,55 гривні за долар. При цьому курс євро в банку подорожчав на 25 копійок і складає 49,10 гривні за євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що на цьому тижні курс долара в Україні перебуватиме в рамках 41,2-41,5 гривні на готівковому ринку, що відповідатиме рівню попередніх тижнів.

