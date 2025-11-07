Продати долар можна в середньому за курсом 41,80 грн, а євро – 48,15 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 7 листопада, залишився на попередньому рівні і складає 42,27 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні 7 листопада зріс на 3 копійки і складає 48,83 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,15 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,07 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,75 грн/євро, а курс продажу – 48,60 грн/євро.

Національний банк України встановив на 7 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 42,08 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 48,52 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

В своючергу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що наступного тижня курс долара коливатиметься довкола позначки у 42 грн, а євро не вийде за межі 50 грн. За його словами, наприкінці осені традиційно зростає попит на валюту. Тож на цьому насамперед обмінники можуть вправно зіграти, розширюючи спред в бік вищого курсу продажу.

