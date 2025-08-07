Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, євро – 47,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 7 серпня, подешевшав на 5 копійок – до 41,85 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 48,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,90 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,55 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,45 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,62 грн/євро, а курс продажу - 48,31 грн/євро.

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 7 серпня, складає 114 541 долар. У гривні її ціна сьогодні склала 4 746 740 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 7 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,61 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 7 копійок.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,29 гривні за один євро, тобто гривня втратила 20 копійок.

