Долар підскочив до нового рекорду: офіційний курс валют на 4 березня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,46 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 4 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,45 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 22 копійки, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,46 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,56/43,59 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,58/50,60 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 3 березня зріс на 11 копійок і становив 43,52 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,04 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав одразу на 30 копійок і складав 51,08 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,35 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" подорожчав на 20 копійок і становив 43,50 гривні за долар, а курс євро знизився на 25 копійок і становив 51,05 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 42,90 гривні, а євро - за курсом 50,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

