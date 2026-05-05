Туреччина представила свою міжконтинентальну ракету

У Стамбулі презентували ракету "Йілдиримхан" зі швидкістю до 25 Махів та чотирма ракетними двигунами.

Міністерство національної оборони Туреччини представило міжконтинентальну ракету "Йілдиримхан" на міжнародній виставці оборонної, авіаційної та космічної промисловості SAHA 2026 у Стамбулі.

Як повідомляє Anadolu Agency, розробка створена науково-дослідним центром відомства і була продемонстрована в рамках презентації нових зразків оборонної продукції.

У заході взяв участь міністр національної оборони Яшар Гюлер. Під час виступу він заявив, що розвиток оборонної промисловості став результатом довгострокового планування, інвестицій та координації, а також підкреслив роль досліджень і розробок у зміцненні сектору.

У своїй промові Гюлер висловив надію, що продукція, що випускається, принесе удачу та успіх країні та її героїчній армії.

"Хоча досягнення цього рівня – привід для гордості, розвиток технологій і різноманітність потреб вимагають постійного самооновлення. Розробка та виробництво продукції, орієнтовані на НДДКР (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, – ред.), відіграють вирішальну роль у стабільному зміцненні оборонної промисловості. У цьому контексті наше міністерство продовжує докладати значних зусиль для задоволення потреб Збройних сил Туреччини", – сказав він.

Після презентації міністр відкрив експозицію, де серед інших військових розробок була представлена міжконтинентальна балістична ракета "Йілдиримхан".

Згідно з опублікованими даними, ракета здатна розвивати швидкість від 9 до 25 Махів. Зазначається, що такі характеристики дозволяють їй долати існуючі системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Ракета використовує рідке паливо на основі тетраоксиду азоту і оснащена чотирма ракетними двигунами. Повідомляється, що вона може нести боєголовку масою близько 3000 кг. Також зазначається, що рідинна схема і заявлене корисне навантаження виділяють систему серед аналогічних розробок.

Амбітні розробки Туреччини

Нагадаємо, Туреччина оголосила, що довжина її першого в історії авіаносця становитиме 300 м, що зробить це судно одним з найдовших, які є на озброєнні країн НАТО. Президент країни Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що роботи над новим авіаносцем вже ведуться.

Раніше турецька компанія Baykar показала свій новий ударний безпілотник K2, здатний наносити удари на відстані понад 2000 км. Турецький далекобійний дрон оснащений бойовою частиною масою до 200 кг, розвиває швидкість понад 200 км/год і має загальну масу близько 800 кг. Його ключова особливість – здатність діяти в умовах радіоелектронної боротьби навіть за відсутності сигналу супутникової навігації.

