'Щодо Зеленського я завжди підбирав слова': премʼєр Грузії про зустріч з президентом України

Премʼєр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що ніколи не згадував президента України Володимира Зеленського в негативному контексті. Про це він сказав після зустрічі з українським лідером, яка відбулася на полях 8-го саміту Європейського політичного співтовариства (EPC), передає SOVA.

"Я особисто ніколи не згадував Зеленського в негативному контексті, і на це є проста причина: він - президент країни, яка сьогодні перебуває у стані війни, і ця країна - наш друг. Тому щодо Зеленського я завжди ретельно підбирав слова", - висловився політик.

Водночас Кобахідзе не розповів деталі своєї зустрічі із Зеленським та наголосив, що розмова двох лідерів мала "дружній та орієнтований на майбутнє характер".

"Проблеми, звісно, залишаються. Нікуди не поділися ні Адеїшвілі, ні Лорткіпанідзе, ні ті заяви, які лунали, ні рішення про відкликання посла тощо. Вчора ми в основному зосередилися на дружній розмові. Настрій був саме таким, що дуже важливо. У деталі, зокрема щодо проблем, ми не заглиблювалися. Проблеми були і нікуди не зникли, але ми маємо бути орієнтовані на майбутнє", - зазначив премʼєр-міністр Грузії.

Він додав, що його країна готова вжити всіх можливих заходів для максимально можливого відновлення відносин з Україною.

"Ці виклики накопичилися, але між нашими країнами дуже довга історія дружби та відносин. Виходячи з цього, ми готові зробити все, щоб ці відносини максимально відновилися і щоб це відбилося у відносинах між урядами. З нашого боку можуть бути вжиті всі розумні кроки", - запевнив політик.

Кобахідзе наголосив, що уряд Грузії співчуває українському народу, який перебуває у дуже скрутному становищі - у стані війни

"Ми всіляко висловлюємо підтримку українському народу. Звісно, ми зацікавлені в тому, щоб між країнами та урядами зберігалися дружні відносини. Давайте почекаємо розвитку подій. З нашого боку - повна готовність", - підсумував грузинський премʼєр.

Політика щодо України у світі

Раніше в уряді Словаччини зробили жорстку заяву про вступ України до ЄС. Зокрема партія SNS (Словацька національна партія) наполягає, щоб очільник уряду не підтримував євроінтеграцію України щонайменше до наступних парламентських виборів.

"Словацька національна партія висловлює свою абсолютну незгоду щодо переговорів між прем'єр-міністром Словацької Республіки Робертом Фіцо та президентом України. Словацька національна партія заявляє, що не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Словацька національна партія переконана, що Фіцо не має мандата говорити від імені Словаччини, що Україну буде підтримано у вступі до Європейського Союзу", - йдеться у заяві партії.

Водночас Франція виступила проти "скорочених шляхів" у процесі вступу України до ЄС. Французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад наголосив, що не може бути жодних "найкоротших шляхів".

"Для України, як і для Молдови та країн Західних Балкан, інтеграція до Європейського Союзу - це тривалий процес, що вимагає реформ, зокрема, у сфері боротьби з корупцією, верховенства права та незалежності судової влади", - сказав політик.

