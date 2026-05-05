Китай посадив 78 мільярдів дерев, але тепер розплачується: вчені попередили про небезпеку

Екологічний подвиг Пекіна назвали ударом по ресурсах країни.

Китай реалізував один із наймасштабніших екологічних проєктів в історії, висадивши дерева на території розміром з Алжир, повідомляє видання Wirtualna Polska.

З 1980-х років у Піднебесній з'явилося близько 78 мільярдів нових дерев. Проте аналіз науковців із Тяньцзіньського, Утрехтського та Китайського сільськогосподарського університетів свідчить, що "Велика зелена стіна" спровокувала серйозні побічні ефекти.

На думку дослідників, масове озеленення призвело до критичного обмеження водних ресурсів у східних та північно-західних регіонах, які займають 74% території країни.

Автори дослідження зазначають, що нові ліси посилили процес евапотранспірації – поєднання випаровування води з ґрунту та її виділення рослинами. Внаслідок цього волога перемістилася на Тибетське плато, залишивши густонаселений східний Китай із дефіцитом. Так, перетворення луків на ліси "збільшує випаровування та опади, але водночас погіршує водний баланс".

За наявними даними, проблема загострюється через те, що на півночі Китаю зосереджено 46% населення, але лише 20% запасів води.

У висновках науковців підкреслюється, що "подальші програми відновлення лісів у Китаї повинні враховувати зміни гідрологічного циклу", аби не залишити цілі регіони без питної води та ресурсів для сільського господарства.

