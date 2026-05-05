Скільки РФ має заплатити Україні за руйнування Каховської ГЕС: у президента назвали цифру

Оцінку збитків провели Світовий банк та Єврокомісія.

Сума збитків, завданих Україні російськими окупантами внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС, оцінюється в 14 млрд доларів. Відповідні розрахунки були проведені Єврокомісією разом зі Світовим банком, повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра в інтерв’ю "Європейській правді".

"Я підкреслю: це не оцінка відновлення, і не факт, що ГЕС має бути відновлена саме в такому вигляді. Це працює так: держава заявляє компенсацію від втрати Каховської ГЕС, бере оцінку Світового банку і каже: Україна зазнала збитків на суму $14 млрд", - каже Мудра.

Фінальну суму за руйнування Каховської ГЕС 6 червня 2023 року визначить компенсаційна комісія, яка спиратиметься на дану оцінку ЄС та Світового банку. Вона ще має бути сформована.

Конвенцію про компенсаційну комісію підписали 35 держав разом з Європейським Союзом у грудні минулого року в Гаазі. Конвенція набуде чинності за умов її ратифікації 25 учасниками.

"Реалістично нам потрібно ще десь рік на ратифікації, і у середині чи у третьому кварталі 2027 року точно буде 25 ратифікацій", - очікує Мудра.

При цьому, як саме розпоряджатися отриманими в якості компенсації від Росії грошима, визначатиме Україна.

"Комісія не наказує нам витратити цю компенсацію на відновлення греблі. Вона лише визначає компенсацію, яку має сплатити Росія - а далі українська держава, відповідно до свого плану відновлення, самостійно визначає, на що цю суму витрачати", - пояснює Мудра.

Загальна сума збитків України від російського вторгнення, за оцінкою Світового банку, тільки на 2024 рік перевищила 650 млрд доларів.

Екологи очікують, що в найближчі роки на місці зруйнованого Каховського водосховища має сформуватися нова, історично притаманна цій місцевості екосистема.

Також еколог пояснив наслідки підриву Каховської ГЕС для нижнього Дніпра. Зокрема фахівців вразили темпи росту дерев на дні колишнього водосховища - дерева за два роки виросли до 7 метрів заввишки.

