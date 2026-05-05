Національний банк України встановив на середу, 6 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,97 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,40 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,97/44,00 грн/дол., а до євро - 51,41/51,43 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 5 травня, зріс на 12 копійок і складає 44,27 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,75 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 51,88 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,18 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 5 травня, зріс на 15 копійок і становить 44,25 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 51,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,65 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривень за одиницю іноземної валюти.

