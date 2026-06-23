Банки та обмінники оприлюднили свіжий курс валют: скільки коштує долар 23 червня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,66 грн, а євро – 51,15 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 23 червня, зріс на 1 копійку і складає 45,16 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,66 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 16 копійок і становить 51,79 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,15 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,98 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,90 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,80 грн/євро, а курс продажу - 51,60 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк встановив на 23 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,91 гривні за долар, таким чином українська валюта залишалася на рівні попереднього показника.

Щодо євро гривня посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,41 грн за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомляв, що у базовому сценарії курс долара в Україні коливатиметься в межах 44,65–45,10 гривні, однак наприкінці року можливий рух до 46–47 гривень, якщо збережеться глобальне зміцнення американської валюти та дефіцит на внутрішньому ринку.

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