Офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 32,97 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 30 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 32,97 грн/євро, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 30 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2796,94 (29 березня - 2796,79)

100 EUR - 3296,61 (29 березня - 3295,32)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,95/27,97 грн/дол., до євро - на рівні 32,94/32,96 грн / євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 29 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 грн / дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

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Автор: Катерина Жирій