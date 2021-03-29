Національний банк України на вівторок, 30 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 32,97 грн/євро, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.
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Офіційний курс
Нацбанк на 30 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 2796,94 (29 березня - 2796,79)
100 EUR - 3296,61 (29 березня - 3295,32)
Міжбанк
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,95/27,97 грн/дол., до євро - на рівні 32,94/32,96 грн / євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на понеділок, 29 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 грн / дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.
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