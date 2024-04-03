Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,26 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 4 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,20 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 12 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,26 грн/євро, тобто гривня зросла на 2 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,15/39,17 грн/дол., євро – 42,20/42,21 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 3 квітня, зріс на 15 копійок – до 39,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,10 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 42,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,20 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 3 квітня, зріс на 5 копійок і становить 39,60 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також подорожчав на 5 копійок і складає 43,00 грн за євро.

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