Євро подешевшав наприкінці тижня: курс валют в Україні 13 лютого

Продати долар можна в середньому за курсом 42,85 грн, а євро – 50,70 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 13 лютого, залишився на попередньому рівні і становить 43,35 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,85 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і складає 51,50 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,70 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,15 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,05 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,45 грн/євро, а курс продажу - 51,29 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 13 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,99 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки.

Щодо євро гривня також посилила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,03 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 18 копійок.

Станом на 11 лютого долар впав по відношенню до всіх основних валют. Інвестори очікували зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США після появи нових ознак ослаблення американської економіки.

