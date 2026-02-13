Близько 6000 військових КНДР загинули або поранені у війні проти України, - Yonhap

У Курській області РФ перебувають до 11 тисяч північнокорейських військових, частину з них можуть повторно відправити на фронт.

Близько 6000 північнокорейських військових загинули або дістали поранення, воюючи на боці Росії проти України. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї.

"За оцінками розвідки, 6000 північнокорейських солдатів загинули або отримали поранення", – цитує агентство джерело.

За даними розвідки, нині в прифронтовому Курському регіоні Росії перебуває близько 11 тисяч військових із Північна Корея. Із них приблизно 10 тисяч – бойові підрозділи, ще тисяча – інженерні війська.

Крім того, близько 1100 військових, які повернулися до КНДР у грудні 2025 року, можуть знову відправити до Росії для участі у війні проти України.

Попри значні втрати, у розвідці Південної Кореї заявляють, що північнокорейська армія отримала практичні результати від участі у бойових діях.

"Незважаючи на 6000 втрат, північнокорейська армія досягла результатів у вигляді набуття сучасних бойових тактик на полі бою, а також модернізації своїх систем озброєння за технічної допомоги Росії", – йдеться у повідомленні.

Пхеньян створив новий департамент безпілотних літальних апаратів і працює над формуванням системи, здатної розробляти та масово виробляти дрони.

Участь військ КНДР у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, солдати армії КНДР ведуть вогонь зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по прикордонних громадах України.

Як повідомляє ГУР, контингент армії КНДР продовжує брати участь у злочинній війні Росії проти України на боці агресора.

Керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук раніше припускав, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин не горить бажанням брати участь у "авантюрі", яка стосується масштабування участі Північної Кореї у війні проти України.

