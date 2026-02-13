РФ вдарила по півдню України: є руйнування енергетичної та портової інфраструктури (фото)

На Одещині вигорів автосалон, пошкоджені підприємства, склади з добривом та вантажні вагони. Внаслідок удару є загиблі та поранені.

У ніч на 13 лютого Росія завдала масованих ударів по півдню України, у тому числі по портовій, житловій та залізничній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Як повідомили УНІАН у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, вночі Росія завдала масованого дронового удару по енергетичній, портовій, промисловій інфраструктурі та житловому сектору.

"Загинув 20-річний чоловік. Постраждало ще 6 людей: 53-річного, 49-річного, 38-річного, 37-річного, 32- річного та 31-річного чоловіків доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості", - розповіли у пресслужбі.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу ("воєнні злочини, що спричинили загибель людей").

За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, з шести поранених троє – у важкому стані. У порту пошкоджено склади з добривом, виникли пожежі - зайнялися 4 легкових автомобілі та вантажні вагони. В Одесі зафіксовано влучання та падіння уламків БпЛА на території автосалону та санаторію. Два "Шахеди" влучили у квартири у двох житлових будинках, без подальшого загоряння.

Як повідомив віцепрем’єр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, на Одещині ворог вдарив безпілотниками по одному з портів Великої Одеси. Саме там загинула людина, постраждали ще шість осіб.

"Усі постраждалі - виключно цивільні", - підкреслив Кулеба.

Також, за його словами, пошкоджено інфраструктуру підприємства, склади з добривом та транспортні засоби, зокрема, вантажні вагони. Виникла пожежа. Триває ліквідація наслідків, усі профільні екстрені служби працюють на місці.

У регіональному главку ДСНС заявили, що рятувальники працювали у надскладних умовах, ліквідовуючи наслідки влучань та пожежі у кількох районах одночасно.

"Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в автосалоні, де вогонь розповсюдився на площу 2 тис. кв. м, горіли автомобілі, які були припарковані поруч, гаражні бокси з автомобілями та енергетичний об'єкт, який зазнав значних пошкоджень", - розповіли у пресслужбі Головного управління ДСНС.

Зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у багатоповерхові житлові будинки, пошкоджено квартири та конструкції будинків.

Ситуація в Херсонській області

Як повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, у Херсоні наразі відсутнє електропостачання. За його словами, фахівці з'ясовують причини. До відновлення електропостачання вода подаватиметься з допомогою генераторів. У громаді працюють Пункти незламності, де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом, зігрітися чи просто перепочити.

Ситуація на Миколаївщині

Також про проблеми у Миколаївській області, за інформацією очільника ОВА Віталія Кіма, внаслідок ранкової атаки "Шахедів" сталося пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі частково знеструмлено населені пункти Баштанського району.

Крім того, за даними ДСНС, атаки зазнав Запорізький район - пізно ввечері 12 лютого російські війська атакували населені пункти безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік. Через влучання зайнялася житлова будівля – пожежу ліквідовано. Пошкоджено сусідні оселі. В іншому населеному пункті горіла складська будівля на площі 40 кв. м.

Повітряні сили про атаку

У Повітряних силах ЗС України заявили, що у ніч на 13 лютого (з 18:00 12 лютого) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області, а також 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, имчасово окупований Донецьк, Гвардійське, Чауда – тимчасово окупований Крим.

Йдеться, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас тощо. Зафіксовано влучання ракети та 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака на Одещину

Як писав УНІАН, вночі армія РФ масовано атакувала Одсу дронами. Унаслідок атаки фіксуються значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням. Йшлося, що внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий фонд. Сталося влучання у багатоповерховий будинок, пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури, де сталося загоряння господарських споруд. В іншому районі міста внаслідок атаки виникла пожежа на території обʼєкта торгівлі.

