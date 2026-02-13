Пенсія не нижче 6000 гривень: міністр соцполітики розкрив деталі майбутньої реформи

Понад 4,3 млн пенсіонерів отримують пенсію за віком менше 6000 грн.

Базова пенсія в Україні має бути не нижчою за 6000 гривень, що передбачено новою пенсійної реформою, заявив міністр соціальної політики Денис Улютін під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Бюджет Пенсійного фонду на цей рік передбачає середній розмір пенсії 6500 грн. Ми не можемо вважати, що цього достатньо для гідного життя, і понад 4,3 млн пенсіонерів отримують пенсію за віком менше 6000 грн. Тому ми вже завершили дизайн нової пенсійної моделі", - сказав він.

За його словами, наразі фіналізується законопроєкт, що передбачає гарантовану базову вікову виплату, яка не може бути меншою за 6000 грн. Також передбачається солідарна частина з максимально прямим зв’язком між внесками людини і розміром пенсієї без впливу випадкових чинників, як-то рік виходу на пенсію.

"І професійні пенсії замість спеціальних – прозоро, за логікою ризиків професії, а не статусу, додаткових внесків, а не за рахунок солідарної системи. І для військових - це доплати за бойовий досвід", - сказав Улютін.

Також, за його словами, передбачається розвиток добровільних накопичень як доповнення до основної пенсії.

Пенсії в Україні – останні новини

Напередодні міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив, що пенсії українців проіндексують на 12,1% з 1 березня, що на 4% більше, ніж індекс інфляції попереднього року. За його словами, наразі завершується розробка нормативного акта, необхідного для здійснення перерахунку.

Пенсіонери, яким було призупинено виплати, отримають їх після ідентифікації. Як зазначив міністр соціальної політики Денис Улютін, в бюджеті Пенсійного фонду є кошти на виплату цим пенсіонерам, і вже відновлено виплати 68 тисячам пенсіонерів, які виконали усі необхідні процедури.

