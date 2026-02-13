Рубіо анонсував переговори з Орбаном і Фіцо про відмову від російського газу

Держсекретар США Марко Рубіо вирушає в турне по Європі.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час свого майбутнього візиту до Європи, зокрема, Угорщини та Словаччини, планує обговорити з керівництвом цих країн необхідність припинення закупівель енергоресурсів у Росії.

Відповідаючи на пряме запитання журналіста про те, чи буде він закликати Будапешт і Братиславу зупинити імпорт російської енергії, Рубіо підтвердив наявність цієї теми в порядку денному, йдеться на сайті Держдепу США.

"Ми проведемо з ними ці розмови. Ми поговоримо з ними про те, що має статися. Я не буду вдаватися в подробиці того, що саме ми скажемо на цих зустрічах", – підкреслив держсекретар.

Відео дня

Також Рубіо охарактеризував Угорщину і Словаччину як країни, які "дуже тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами", назвавши візит гарною нагодою відвідати держави, в яких він раніше не бував.

Інші новини про Угорщину та Словаччину

Раніше УНІАН повідомляв, що Угорщині радять "відкрити очі" після російського удару по нафтопроводу "Дружба". Міністр закордонних справ України Андрій Сібіга заявив, що угорська сторона готується знову поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через цей нафтопровід.

Крім того, ми також розповідали, що президент Словаччини назвав передачу винищувачів МіГ-29 Україні помилкою. "Жодна країна не вчинила б так, щоб після передачі свого озброєння стала покладатися тільки на допомогу сусідів", – зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: