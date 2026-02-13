Україні підтвердили один із найбільших бюджетів на оборону: Федоров назвав суму

Також домовлено про термінову поставку ракет до Patriot з низкою європейських партнерів.

За результатами "Рамштайну" на 2026 рік партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України - $38 млрд.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Зокрема, за його словами, понад $6 млрд буде у конкретних пакетах допомоги, включно з понад $2,5 млрд на українські дрони, понад $500 млн - на PURL, $2 млрд - на ППО, а також гроші на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями.

"Домовилися з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot зі своїх складів. Кількість фіналізуємо після остаточного погодження керівництвами відповідних країн-партнерів. Сподіваємося на максимально швидкі терміни постачання", - зазначив міністр.

Відео дня

Домовленості з партнерами за підсумками "Рамштайну":

Велика Британія виділяє £500 млн на ППО та робить внесок у £150 млн на ініціативу PURL. Загалом надає £3 млрд на військову допомогу Україні;

Німеччина виділяє щонайменше мільярд євро на закупівлю дронів для України, профінансує проєкт "купола" ППО над нашими містами та проєкт дроново-штурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні в 11,5 млрд євро;

Норвегія виділила $7 млрд, з яких $1,4 млрд на дрони, $700 млн на ППО, $200 млн на артилерію, $125 млн на PURL;

Нідерланди зобов’язалися виділяти, як мінімум, 0,25% ВВП на оборону України та анонсували внесок у 90 млн євро на PURL.

Бельгія виділить цьогоріч мільярд євро на військову допомогу;

Швеція анонсувала 24-й пакет допомоги на 1,2 млрд євро та внесок у 100 млн євро на PURL. Загалом виділяє 3,7 млрд євро на цей рік.

Данія оголосила про збільшення бюджету на військову допомогу Україні на $425 млн до $2 млрд загалом;

Іспанія надає $1,2 млрд;

Канада виділяє $50 млн на "данську модель" та $45 млн на медичну підтримку.

Ісландія робить внесок у $8 млн в ініціативу PURL та виділяє $2,4 млн на закупівлю озброєння через NSATU trust fund;

Литва виділяє $265 млн;

Латвія надасть щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України;

Естонія також спрямує щонайменше 0,25% власного ВВП на посилення оборони України;

Австралія анонсувала новий внесок в ініціативу PURL;

Португалія анонсувала внески у PURL та "чеську ініціативу", передання бронетехніки та дронів у межах програми SAFE;

Туреччина підсилить нашу ППО своїм внеском;

Словенія анонсувала пакет допомоги в $5 млн.

Підтримка Європи: новини

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку від союзників. За його словами, Україна цього року потребує щонайменше $60 млрд від партнерів для свого захисту.

Він спільно з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, міністрами оборони Михайлом Федоровим та Британії Джоном Гілі написали листа до усіх партнерів:

"Ми наполегливо закликали всі країни з Контактної групи надати додаткову підтримку. Ми бачили результати на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України. Щойно Джон підкреслив це, що результатом є 35 млрд євро".

Вас також можуть зацікавити новини: