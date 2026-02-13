'Ми приречені': НАТО ризикує втрачати два батальйони на день в умовах війни дронів, - WSJ

Навчання "Їжак-2025" за участі українських експертів продемонстрували, що у війні безпілотників НАТО досі демонструє критичну вразливість.

Масштабні навчання НАТО в Естонії виявили серйозні слабкі місця Альянсу у війні нового покоління. Симуляція високоінтенсивного бою з масованим застосуванням безпілотників засвідчила, що досвід України поки повною мірою не інтегрований у підготовку західних армій.

Про це пише членкиня редакційної ради The Wall Street Journal Джилліан Кей Мелхіор. Йдеться про маневри "Їжак-2025", що відбулися минулого травня за участі понад 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн-членів NATO. До навчань долучилися й українські фахівці з безпілотних систем, зокрема військові з передової.

Поле бою без укриття

За словами підполковника Арбо Пробала, керівника програми безпілотних систем Сил оборони Естонії, навчання моделювали "спортивне та перевантажене" поле бою. Метою було створити максимальний стрес і когнітивне перевантаження для підрозділів, аби перевірити їхню здатність адаптуватися.

Відео дня

Однак під час одного зі сценаріїв бойова група чисельністю кілька тисяч військових – зокрема британська бригада та естонська дивізія – під час наступу фактично проігнорувала нову реальність повної прозорості поля бою.

"Бойова група НАТО просто ходила без маскування, розставляючи намети й бронетехніку. Все було знищено", – розповів один із учасників, який грав роль противника.

Українська "Дельта" проти батальйонів

Під час маневрів українці застосували систему управління полем бою "Дельта", розроблену за участі фахівців ГО Аеророзвідка. Платформа в режимі реального часу збирає розвіддані, аналізує їх із використанням штучного інтелекту, визначає цілі та координує удари.

Це дозволяє створити швидкий "ланцюжок знищення": виявити, передати інформацію і завдати удару – іноді за лічені хвилини.

Одна українська команда з близько 10 осіб, що діяла як умовний противник, за пів дня імітувала знищення 17 одиниць бронетехніки та завдала ще 30 ударів по інших цілях.

За словами Айвара Ганніотті, який очолював "ворожий" підрозділ чисельністю близько 100 осіб, понад 30 дронів діяли на площі менше 10 квадратних кілометрів. І це – лише половина тієї щільності застосування безпілотників, яку нині спостерігають на фронті в Україні. Ганніотті сказав:

"Не було можливості сховатися. Ми досить легко знаходили машини й механізовані підрозділи та швидко їх знищували ударними дронами".

Загалом, за оцінками учасників, "ворог" зміг умовно знищити два батальйони за день. Після цього підрозділи фактично втрачали боєздатність.

Шок для військових

Колишній командир Центру військової розвідки Естонії Стен Райманн назвав результати навчань "шокуючими" для військових чиновників і особового складу.

Навчання продемонстрували, наскільки прозорим стало сучасне поле бою і наскільки вразливою є будь-яка техніка або підрозділ без належного маскування, швидкого обміну даними та адаптованої тактики.

Окремий виклик – швидкість прийняття рішень. Українці активно обмінюються великими обсягами даних між командуванням і підрозділами, прискорюючи удари. Водночас у багатьох арміях НАТО зберігається інстинкт обмежувати доступ до чутливої інформації, що сповільнює "ланцюжок знищення".

"Уроки не засвоюються автоматично"

Генерал у відставці Девід Петреус наголосив, що сам факт виявлення проблем не означає їх вирішення:

"Уроки не засвоюються автоматично. Вони засвоюються лише тоді, коли ви розробляєте нові концепції, змінюєте доктрину, переглядаєте підготовку, вимоги до озброєння та навіть кадрову політику".

Естонія вже почала оновлювати свою доктрину та підготовку з урахуванням досвіду війни дронів, збільшує оборонні витрати та співпрацює з технологічним сектором.

Втім, за словами Марії Лемберг із "Аеророзвідки", чимало членів Альянсу досі демонструють "фундаментальне нерозуміння сучасного поля бою" й продовжують навчати військових за застарілими посібниками.

Один із командирів, спостерігаючи за результатами симуляції, підсумував коротко:

"Ми приречені".

Підполковник Пробал, коментуючи цю реакцію, зазначив, що головною метою було змусити військових мислити критично і не бути самовдоволеними. На його думку, якщо це вдалося – "місію виконано".

НАТО перед загрозою війни

Як повідомляв УНІАН, жителі західних країн все більше переконуються, що світ рухається до глобальної війни. Громадяни США, Великої Британії та держав Євросоюзу вважають початок Третьої світової війни в найближчі п'ять років цілком реальним сценарієм.

Однак, незважаючи на різке зростання тривоги перед новою ерою конфліктів, люди на Заході не готові йти на фінансові жертви і підвищення податків заради зміцнення власної оборони, пише Politico за результатами власного опитування в цих країнах.

Вас також можуть зацікавити новини: