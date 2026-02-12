Єрмак долучився до справи про дискваліфікацію Гераскевича як адвокат, - Масі Найєм

Апеляцію на рішення МОК уже подано.

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак долучився до справи про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича від Олімпіади як адвокат після поновлення свідоцтва. Про це повідомив адвокат, ветеран російсько-української війни Масі Найєм.

В етері телеканалу "Еспресо" він зазнавич, що вже подано апеляцію на рішення Міжнародного олімпійського комітету. Захист наголошує, що йдеться не про уже вчинене правопорушення, а лише про задекларований намір. Фактично самого порушення не сталося.

"Вже Євген Пронін подав апеляцію – там є короткий строк: протягом 24 годин. Ще один новоспечений адвокат теж долучився. Думаю, що він сам про це скаже, як тільки захоче оприлюднити це публічно. Тобто він тільки поновив свідоцтво. Думаю, що ви здогадаєтесь, про кого йдеться", – розповів Найєм.

На уточнення журналіста про те, хто ж є таємничим адвокатом, Масі Найєм сказав, що мова про Андрія Ємарка.

"Це Андрій Борисович Єрмак, він сказав, що в нього є експертиза. У пана Андрія Борисовича з 12 грудня 1995 року є свідоцтво адвоката. Тому він долучився, комунікація зараз відбувається", – продовжив він.

Правозахисник додав, що українського скелетоніста Гераскевича МОК карає не за факт вчиненого правопорушення – його не було. Спортсмен не вийшов із шоломом, на якому зображено вбитих Росією спортсменів, у заборонених зонах. Він просто говорив про такий намір.

Дискваліфікація Гераскевича на Олімпіаді

Цими днями в Італії проходять зимові Олімпійські ігри 2026 року. Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед початком змагань. Раніше йому заборонили виступати у шоломі з фотографіями вбитих Росією спортсменів.

Гераскевич заявив, що буде оскаржувати рішення Міжнародного олімпійського комітету про дискваліфікацію. Вже завтра, 13 лютого, він візьме особисту участь у засіданні Спортивного арбітражного суду (CAS).

