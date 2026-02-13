Росіяни живуть у нав’язаній Путіним реальності: Берлінська розповіла, як її зруйнувати

Вона зазначила, що Путін дуже боїться українського впливу, який може відкрити очі росіян на реальність.

Російське суспільство ще може сказати своє слово диктаторському режиму Володимира Путіна, але на це потрібно багато часу і вплив України.

Таку думку висловила волонтерка, керівниця проєкту Victory Drones фонду Dignitas, учасниця російсько-української війни Марія Берлінська і інтерв'ю Суспільному. Вона зазначила, що Путін роками підміняв реальність своїм громадянам, "тому зняти цей туман і дати їм реальну картинку займе теж роки".

"Над цим треба працювати вже. І що більш масово й професійно ми будемо працювати, то більше матимемо впливу", - вважає волонтерка.

Тим більше, за словами волонтерки, українці як ніхто знають росіян, тому вплинути на них буде легше.

При цьому, як зазначила Берлінська, треба продовжувати воювати проти росіян, але постійно піднімати їм цінник. "Тобто на одного загиблого українця має бути як мінімум 7, 8, 10, 12 ліквідованих росіян. А то й більше", - сказала вона.

При цьому Берлінська зазначила, що режим Путіна боїться цього впливу.

"Чому вони йдуть по ірансько-китайській моделі? Щоб контролювати все, що знаходиться в громадян у телефоні, а насправді – в голові. Чому обмежують WhatsApp, YouTube, інші соцмережі?", - задалась питанням волонтерка.

Вона зазначила, що раніше і в українців і в росіян був вільний доступ до інформаційного простору один одного. "Українці туди заходили натовпами, вони до нас ходили натовпами, але тепер вони закривають. Для чого? Тому що розуміють, що вплив на мізки людей - це можливість показати їм іншу картину реальності. А значить, вони можуть стати непокірні вождю", - підкреслила Берлінська.

Вона переконана, що Путін намагається приховати від своїх громадян те, що він тримається у владі лише завдяки тому, що росіяни вмирають. "Це точно не та інформація, яку Путін хоче, щоб вони дізналися: що запорука його політичного, фізичного життя - це сотні тисяч їхніх смертей", - сказала волонтерка.

Вона додала, що попри те, що багатьом росіянам відомо про тисячі смертей громадян на війні проти України, вони все одно продовжують воювати, оскільки їхній диктатор сказав їм, що вони воюють, "тому що НАТО напало".

Волонтерка повторила, що це відбувається тому, що росіяни живуть у нав'язаній Путіним реальності, яка для українців є дикою.

"Ми забуваємо один важливий момент - їм подається зовсім інша реальність, причому системно десь із Мюнхена, з 2007 року. Їм подається реальність, де вони в оточенні ворожого західного світу, який на них нападає, який усе ближче підсувається до них, бо все більше країн входять до НАТО. Де їх, по суті, викинули з-за столу рівних. Вони вважали себе частиною двополярного світу, де є Штати й вони – і світ поділено між двома імперіями", - розповіла Берлінська.

Але, як зауважила Берлінська, відповідалність за війну лежить не лише на Путіні й росіянах. "Треба не забувати також, що певну "лепту" деякі безвідповідальні західні політики теж у це внесли", - зазначила вона.

"Погодьтеся, коли перед нами закривають двері в Євросоюз, у НАТО, розмовляють із нами не як із рівними, які зараз є живим щитом для всієї Європи - це принизливо. От росіяни свого часу теж отримали певну дозу приниження. Путін використав це для того, щоб налаштувати народ на таку ізоляціоністську авторитарну політику", - пояснила волонтерка.

Інші заяви Берлінської про росіян

Раніше Берлінська заявляла, що зараз у російського диктатора Володимира Путіна немає підстав зупиняти війну проти України.

Вона зазначала, що "мирний план" насправді написали росіяни, але видається за американський, проте він не спрацює.

