В Краматорську від удару росіян загинули 4 особи з однієї родини, ще дві поранені

В результаті прямого влучання засобу ураження в приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їхній 8-річний брат.

Окупанти поцілили в приватний будинок у Краматорську, де мешкала родина, внаслідок чого троє братів загинули, їхні мама та бабуся дістали поранення.

Як повідомив відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, ввечері 12 лютого росіяни атакували Краматорськ. В зоні ураження опинився житловий сектор.

Зазначається, що в результаті прямого влучання засобу ураження в приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їхній 8-річний брат.

Крім того, як поінформували в прокуратурі, дістали тілесні ушкодження 43-річна матір хлопців та 65-річна бабуся. У жінок діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітини, хребта, руки, а також контузію.

"Потерпілим надано медичну допомогу. Тип зброї встановлюється. За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу)", - йдеться у повідомленні.

Згодом начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що кількість загиблих збільшилася до чотирьох. Зокрема, крім трьох братів, загинув чоловік 1962 року народження.

"Внаслідок одного з обстрілів по приватному сектору загинули 4 людини - хлопчик, 2017 року народження, та 3 чоловіки, 2006, 2006, 1962 років народження. Встановлюємо остаточні наслідки російського терору", - зазначив чиновник.

Удар по півдню України

Як повідомляв УНІАН, також у ніч на 13 лютого Росія завдала масованого дронового удару по енергетичній, портовій, промисловій інфраструктурі та житловому сектору.

Через ворожий удар загинув 20-річний чоловік. Постраждало ще 6 людей: 53-річного, 49-річного, 38-річного, 37-річного, 32- річного та 31-річного чоловіків доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, з шести поранених троє – у важкому стані. У порту пошкоджено склади з добривом, виникли пожежі - зайнялися 4 легкових автомобілі та вантажні вагони. В Одесі зафіксовано влучання та падіння уламків БпЛА на території автосалону та санаторію. Два "Шахеди влучили у квартири у двох житлових будинках, без подальшого загоряння.

