Українські БПЛА не тільки вбивають: NYT дізналося про цікаве застосування важких дронів

Вночі вони скидають в окопи не бомби, а гарячу їжу, сигарети і листи.

Замовлення почали надходити близько 7:30 ранку в четвер – звичайні списки покупок у зовсім незвичайних умовах. Копчений бекон, вівсяне печиво, майонез, картопляне пюре. "Прийнято", – відповів командир по рації. Клієнтами були українські солдати в бліндажах і траншеях на передовій, які запитували доставку провізії повітрям.

Україна освоїла такі доставки з суворої необхідності, надавши нового значення використанню безпілотників у війні, де вони зазвичай є синонімом смерті і руйнування, пише The New York Times.

"Ми намагаємося зробити їм трохи приємніше, підняти бойовий дух, щоб вони не падали духом там, в полях. Навіть дрібниці мають значення", – зазначив солдат з позивним "Лесик", який збирає посилки для скидання з дронів у східній частині Дніпропетровської області.

"Мама-дрон" замість "Баби-Яги"

Оскільки ударні дрони зараз домінують на полі бою, будь-які пересування на передовій пов'язані з винятковим ризиком. Це ускладнило доставку припасів солдатам – виклик, з яким Україна все частіше намагається впоратися за допомогою безпілотної авіації. Солдати описують, як ловлять посилки з водою, павербанками та іншими предметами першої необхідності, скинутими дронами під покровом ночі.

Більшу частину цієї роботи виконують важкі дрони українського виробництва "Вампір" (Vampire), які можуть легко переключатися з знищення ворожих солдатів на доставку побутового комфорту своїм. Повідомляється, що вони здатні літати в суворих погодних умовах, і українські військові стверджують, що їх важче збити, ніж інші дрони.

Росіяни називають ці дрони "Баба-Яга", на честь персонажа слов'янського фольклору – відьми, яка викрадає дітей і полює вночі. Але коли вони скидають частування, деякі українські солдати називають їх "мама-дронами".

Сигарети, вологі серветки, кава, шаурма. Навіть шоколадно-горіховий торт на день народження. Підрозділ Лесика, відомий як "Вовки Да Вінчі", намагається виконувати всі запити. Мета – щоденні скидання і обслуговування "день у день". 22-річний боєць з позивним "Журба" розповів, що щодня вирушає за покупками зі списком, складеним з радіоперехоплень. Він приносить продукти у вузьку кімнату, яка служить коморою і пакувальним цехом.

Взимку, коли мішки вбирають вологу від падаючого снігу, їх можна завантажувати не більше ніж на 10 кг товарів. Якщо мішок виходить легшим за норму, Лесик додає туди пачки сигарет Camel і жмені цукерок. Приємно, каже він, коли солдати повертаються з позицій і кажуть: "Так це ти нам весь час солодощі надсилав".

Оскільки "Вампіри" скидають вантаж з висоти, рідини повинні бути упаковані особливо ретельно – інакше вони можуть вибухнути. Інші предмети ризикують перетворитися на кашу. Мандарини щільно набивають у банки з-під чіпсів Pringles. Сандвічі та голубці кладуть у контейнери для їжі на винос, обмотуючи їх додатковим шаром плівки для амортизації.

Нічний рейс

Тут все ретельно зрежисовано. Посилки повинні бути упаковані і завантажені в машину до полудня, щоб їх відвезли до вантажівок, що чекають. Ті на швидкості проносяться через тунелі з антидронових сіток до позицій ближче до лінії фронту. Там посилки перевантажують на наземні безпілотні платформи, які доставляють їх на передові позиції пілотів "Вампірів".

На відміну від звуків інших дронів, дзижчання "Вампіра" викликає у українських військ радість, а не страх, кажуть Лесик та інші солдати. "Хлопці розрізняють дрони за звуком. Ворог на таких не літає", – пояснив Лесик.

Близько 7 вечора "Вампіри" злетіли в темне небо, навантажені посилами Лесика. Трансляції з їхніх камер показували маленькі червоні вогники внизу – маячки точок скидання. Незабаром посилка, що виглядала білою плямою в камері нічного бачення, полетіла на землю. На екрані було видно, як солдат вискочив, щоб забрати її. "Дякую за подарунки, дуже мило з вашого боку", – надійшло повідомлення по рації. "Прийнято. Люблю вас", – відповів командний пункт.

Незабаром почали надходити замовлення на наступний день.

