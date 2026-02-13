Росіяни ударили по Одесі безпілотниками: у місті пожежі, є постраждалі

Сталося влучання у багатоповерховий будинок, постраждав торгівельний об’єкт.

Пізно ввечері 12 лютого російська окупаційна армія знов завдала по Одесі масованого удару дронами, пошкоджено інфраструктуру, у місті пожежі.

Оновлено 00:32: Голова Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що на території Одеського району унаслідок атаки фіксуються значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням.

Триває огляд пошкоджень і оцінка стану мереж фахівцями. Відновлювальні роботи вже розпочато.

Відео дня

Як передавав раніше кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено приблизно о 21:25, моніторингові канали попередили, що на Одещину суне велика кількість російських дронів. В обласному центрі незабаром почалися вибухи. Було чути як над житловими будинками дзижчать безпілотники.

За словами начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий фонд. Сталося влучання у багатоповерховий будинок: пошкоджено квартиру на верхніх поверхах, без подальшого загоряння.

"Також пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури, де сталося загоряння господарських споруд. В іншому районі міста внаслідок атаки виникла пожежа на території обʼєкта торгівлі. Інформація про постраждалих уточнюється. Повітряна тривога триває!", - наголосив Лисак.

Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що попередньо, четверо людей постраждали, один чоловік - у тяжкому стані.

"Ворог продовжує масовано атакувати Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, зафіксовані влучання та падіння уламків БпЛА. Пошкоджено житлову, промислову, енергетичну та портову інфраструктури в Одеському районі. Попередньо, постраждало четверо осіб, одного госпіталізовано у важкому стані", - написав він.

За його словами, в Одесі пошкоджено територію автосалону та обʼєкта рекреації. Також ворожий дрон влучив у квартиру багатоповерхового житлового будинку.

Станом на 23:30 повітряна тривога в області ще тривала. У соцмережах жителі різних районів Одеси повідомляли, що у них немає світла, води та тепла.

Удари РФ по Одесі

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого армія РФ завдала по Одесі масованого дронового удару. Суттєвих пошкоджень зазнала цивільна та критична інфраструктура.

Також була пошкоджено 9-поверховий житловий будинок - зруйновано фасадну стіну та дах, виникло загоряння на верхньому поверсі, торгівельна інфраструктура - вогнем охопило павільйони на ринку та пошкоджено будівлю супермаркету тощо.

Через знеструмлення об’єктів водопровідної системи без водопостачання залишились десятки тисяч сімей, без тепла - майже 200 будинків. Через атаку постраждав 58-річний чоловік.

Вас також можуть зацікавити новини: