На узбережжі Одещини зафіксували блакитного 'прибульця': раніше його тут не бачили (фото)

Він є інвазивним видом й тому є небезпечним для чорноморського біорізноманіття.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани", що в Одеській області, вперше зафіксували блакитного краба. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

"Тузлівські лимани" - є морським нацпарком і єдиним неокупованим нацпарком на всій двотисячокілометрової протяжності Азово-Чорноморського узбережжя України. І ось, зараз, під час чергового моніторингу, вперше тут виявлено блакитного краба (Callinectes sapidus). Він дійсно вже живе у Чорному морі, хоча він і не є його корінним мешканцем", - заявив Русєв.

Як пояснив науковець, батьківщина цього крабу - атлантичне узбережжя Америки (від Канади до Аргентини). Вважається, що до Чорного моря він потрапив разом із баластними водами суден або просто мігрував через Середземне та Мармурове моря, де він вже мешкає. Блакитний краб любить лимани та прибережні зони моря з невеликою глибиною і невисокою солоністю, зазначає дослідник.

Хоча цей краб виглядає дуже гарно (його клешні мають характерний яскраво-блакитний колір) і є делікатесом, для екосистеми Чорного моря він є інвазивним видом і є небезпека для чорноморського біорізноманіття. Річ у тому, що він набагато більший і агресивніший за місцевих крабів (наприклад, трав'яного чи кам'яного, або плавунця), тому витіснятиме їх.

"Всеїдність - він їсть майже все – молюсків, дрібну рибу та водорості, що може впливати на баланс місцевої флори та фауни. Остання пара ніжок сплющена і нагадує весла, що робить його чудовим плавцем для швидкого пересування. Блакитний краб дуже витривалий. Він може виживати у воді з низьким вмістом кисню та при значних коливаннях солоності, що робить Чорне море для нього цілком комфортною оселею", - розповів науковець.

Нагадаємо, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) зафіксували рідкісного птаха - сокола сапсана. Науковець Іван Русєв розповів, що цього птаха не часто можна побачити у нацпарку "Тузлівські лимани", але взимку іноді вдається – зокрема, там, де йому можна поживитися. За словами Русєва, хижак влетів дуже стрімко в тисячну зграю звичайних мартинів і схопив одного з них. Сапсан дуже сильний і швидкий птах і є одним з рекордсменів по швидкості польоту.

