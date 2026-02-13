ТОП-5 найкращих: названо дизельні бестселери в Україні

Минулого місяця автопарк України збільшився на 5 тисяч автомобілів із дизельними двигунами (на 17% більше, ніж у січні 2025 року), повідомляє "УкрАвтопром".
Із цієї кількості 1,2 тисячі автомобілів виявилися новими (+33%), тоді як 3,8 тисячі – уживаними, імпортованими з-за кордону (+12%).
Серед нових дизельних легковиків найбільшим попитом користувався Renault Duster. Українці цінують автомобіль за функціональність та надійність. Його ключові переваги – високий кліренс, надійна підвіска, економні двигуни та відносно дешеве обслуговування.
ТОП-5 нових дизельних легковиків:
- Renault Duster – 316 одиниць.
- Toyota Land Cruiser Prado – 200.
- Peugeot Landtrek – 73.
- Volkswagen Touareg – 65.
- Škoda Kodiaq – 63.
Серед імпортованих вживаних дизельних машин найбільш затребуваним виявився Renault Megane, який цінують за надійність, економічність та комфорт. Сьогодні це справжня класика світового авторинку.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane – 282 одиниці.
- Nissan Qashqai – 279.
- Škoda Octavia – 243.
- Volkswagen Passat – 195.
- Volkswagen Golf – 159.
Світовий авторинок – інші новини
У січні 2026 року на українському ринку електромобілів зафіксували прогнозоване зниження активності. Втім, ситуація не така песимістична, як може здатися: у річному вимірі продажі зросли на 35,6%, що свідчить про подальшу електрифікацію ринку.
Також стало відомо, що у січні автопарк нашої країни поповнився 11,4 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що це на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед нових бензинових легковиків найбільшою популярністю користувався компактний кросовер Hyundai Tucson.