ТОП-5 найкращих: названо дизельні бестселери в Україні

Минулого місяця автопарк України збільшився на 5 тисяч автомобілів із дизельними двигунами (на 17% більше, ніж у січні 2025 року), повідомляє "‎УкрАвтопром"‎.

Із цієї кількості 1,2 тисячі автомобілів виявилися новими (+33%), тоді як 3,8 тисячі – уживаними, імпортованими з-за кордону (+12%).

Серед нових дизельних легковиків найбільшим попитом користувався Renault Duster. Українці цінують автомобіль за функціональність та надійність. Його ключові переваги – високий кліренс, надійна підвіска, економні двигуни та відносно дешеве обслуговування.

ТОП-5 нових дизельних легковиків:

Renault Duster – 316 одиниць. Toyota Land Cruiser Prado – 200. Peugeot Landtrek – 73. Volkswagen Touareg – 65. Škoda Kodiaq – 63.

Серед імпортованих вживаних дизельних машин найбільш затребуваним виявився Renault Megane, який цінують за надійність, економічність та комфорт. Сьогодні це справжня класика світового авторинку.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Megane – 282 одиниці. Nissan Qashqai – 279. Škoda Octavia – 243. Volkswagen Passat – 195. Volkswagen Golf – 159.

У січні 2026 року на українському ринку електромобілів зафіксували прогнозоване зниження активності. Втім, ситуація не така песимістична, як може здатися: у річному вимірі продажі зросли на 35,6%, що свідчить про подальшу електрифікацію ринку.

Також стало відомо, що у січні автопарк нашої країни поповнився 11,4 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що це на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед нових бензинових легковиків найбільшою популярністю користувався компактний кросовер Hyundai Tucson.

