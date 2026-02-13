У Європі створять дешеву крилату ракету дальністю 500 км: подробиці

Ціна за одну ракету має становити п'ятизначну суму.

Шість країн Європи створять нову крилату ракету дальністю 500 кілометрів. Угоду про її розробку та виробництво підписали Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща та Швеція.

Про це повідомляє видання Hartpunkt. Документ було підписано в Брюсселі, під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО. Реалізувати амбітний проєкт планують в межах європейської ініціативи зі створення звичайних засобів великої дальності, відомої як ELSA.

За даними видання, у фахових колах проєкт відомий під назвою One Way Effector 500 Plus (OWE 500+). Виробництво цих ракети планують розосередити між кількома країнами, аби швидше масштабувати їх випуск та підвищити стійкість потужностей на випадок, якщо окремі підприємства вийдуть з ладу.

Відео дня

"OWE 500+ повинні бути здатні точно доставляти корисне навантаження вагою близько 50 кг на відстань 500 км. Щоб максимально знизити витрати, одна з пропозицій, очевидно, передбачає використання звичайних 155-мм артилерійських снарядів як боєголовок для засобів ураження", – йдеться в матеріалі.

За інформацією джерел журналістів, ціна за одну ракету має становити п'ятизначну суму. Крім того, нові системи мають бути достатньо інтелектуальними, щоб досягати заданих цілей без ручного керування. Оператор повинен мати можливість застосовувати двозначну кількість засобів ураження.

У Німеччині, як очікується, нові ракети будуть використовуватися сухопутними військами.

Нова зброя – інші розробки

Країна-агресорка Росія "засвітила" на фронті в Україні нову версію "Солнцепека". Мова про ТОС-3 "Дракон". Від попередниці ТОС-1 її відрізняє нова пускова установка.

Компанія Hypersonica розробляє ракети, здатні маневрувати на швидкості, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку. Нові гіперзвукові ракети Nightfall у майбутньому має отримати Україна.

Вас також можуть зацікавити новини: