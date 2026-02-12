Буданов прокоментував дискваліфікацію українця Гераскевича на Олімпіаді

Керівник Офісу президента зазначив, що Олімпійські змагання відбуваються під мирним європейським небом саме завдяки жертовності українців.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов відреагував на скандальну дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича від участі в змаганнях на зимових Олімпійських іграх 2026 року.

"Вшанування пам'яті полеглих українських Захисників і Захисниць не є порушенням жодних правил і заслуговує на повагу. Віддати честь і шану полеглим Оборонцям та невинним жертвам російської агресії – це найменше, що ми можемо зробити", – заявив він на своїй сторінці у Facebook.

Буданов наголосив, що Олімпійські змагання відбуваються під мирним європейським небом саме завдяки жертовності українців.

"Важливо говорити правду. Дякуємо Владиславу Гераскевичу за принципову позицію та мужність. Спорт може залишатися поза політикою, але ніколи не поза совістю, честю та гідністю. Слава Україні!" – додав керівник ОП.

Дискваліфікація Владислава Гераскевича

Український скелетоніст Владислав Гераскевич був дискваліфікований перед початком змагань на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Підставою для рішення МОК вказав порушення Олімпійської хартії, а саме правила 50, що забороняє політичні демонстрації на спортивних об'єктах. Так там розцінили його шолом із фотографіями загиблих через російське вторгнення спортсменів.

Коментуючи рішення комітету, Гераскевич зауважив, що не отримав жодного пояснення щодо російського прапора, зображеного на шоломі одного зі спортсменів.

"Ми не порушили жодних правил і мали повне право виступати у цьому шоломі на рівні з іншими спортсменами, що робили подібне у попередні дні на цих Олімпійських іграх", – наголосив скелетоніст.

Рішення МОК критикували як в Україні, так і за її межами. Президент України Володимир Зеленський нагородив Владислава Гераскевича орденом Свободи.

