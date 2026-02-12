Графіки відключень світла на 13 лютого: коли не буде світла у п’ятницю

Зазначається, що світло відключають через наслідки російських ракетно-дронових ударів.

У п’ятницю, 13 лютого, в усіх регіонах України протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів застосовуватимуться графіки обмеження потужності. Як повідомляє "Укренерго", причина запровадження обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.

Диспетчери енергосистеми додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися.

"Час і обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться в повідомленні "Укренерго".

Відео дня

Енергетики також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Новина буде доповнюватися...

Атаки РФ на енергосистему України - важливі новини

В ніч проти 12 лютого Росія масовано атакувала низку українських міст дронами та ракетами. Зокрема росіяни атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого в одному з районів зафіксовано влучання в приватний будинок.

Через наслідки ворожої атаки у трьох областях України та в одному з районів Києва тимчасово запроваджувалися аварійні відключення електроенергії.

Керівник Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зазначає, що вже навесні українці можуть бути зі світлом 24/7. Водночас, за його словами, відключення світла стануть історією в разі припинення обстрілів РФ за 3-5 років.

Вас також можуть зацікавити новини: