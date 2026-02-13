Без надії на прорив в Мюнхені: доля України висить на волосині, - Politico

На тлі спроб адміністрації Трампа прискорити мирний процес територіальні вимоги Росії та питання гарантій безпеки залишаються головними каменями спотикання.

Щорічна Мюнхенська конференція з безпеки цього року проходить на тлі дипломатичного застою у спробах припинити війну Росії проти України. Попри участь десятків світових лідерів, європейські чиновники не очікують на проривів – радше на чергові заяви про солідарність, пише Politico.

До готелю Bayerischer Hof у Мюнхені прибудуть президент України Володимир Зеленський, держсекретар США Марко Рубіо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Втім, за словами кількох європейських посадовців, конкретних результатів від зустрічей очікувати складно.

Відео дня

Гарантії безпеки – лише після миру

Як повідомляють джерела серед європейських та американських чиновників, США дали зрозуміти Києву, що не укладатимуть окрему угоду щодо гарантій безпеки до досягнення загального припинення війни між Україною та Росією.

В адміністрації Дональда Трампа наголошують, що не хочуть підписувати документ, який може завадити подальшим переговорам. Один високопосадовець США на умовах анонімності зазначив:

"Він хоче багато чого закріпити та узгодити, перш ніж фактично підписати".

Головною перешкодою залишається територіальне питання. Росія наполягає на повному контролі над Донбасом, включно з районами, які вона не захопила. Україна ж не готова поступатися територіями, що залишаються під її контролем.

Нові зустрічі – без гарантій результату

США, Україна та Росія планують нову зустріч наступного тижня – ймовірно, у Маямі або Абу-Дабі. Однак останній раунд переговорів в Абу-Дабі завершився без прориву.

Сторони попередньо погодили підходи до можливого припинення вогню та параметрів демілітаризованої зони. Але питання кордонів і можливого розміщення західних сил безпеки в Україні залишаються невирішеними.

Голова МЗС Латвії Байба Браже заявила, що наразі не бачить ознак серйозної готовності Росії до миру. "Росія намагається отримати за столом переговорів те, чого не змогла досягти на полі бою", – сказала вона.

Київ наполягає на тиску

Зеленський у Мюнхені планує закликати партнерів до посилення тиску на Москву, зокрема через санкції та підтримку української ППО. Він також має намір обговорити розширення спільного виробництва озброєння та нові пакети допомоги.

Українська парламентарка Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Росію "не можна вмовити до миру – її можна лише змусити".

Тим часом частина західних посадовців вважає, що економічні труднощі Росії та обмеження на її енергетичні доходи можуть створити додатковий тиск.

Переговори у глухому куті

Литовський депутат Гедрімас Єглінскас зазначив, що переговори фактично зайшли в глухий кут: Росія не погоджується на присутність західних сил безпеки в Україні, а Київ не приймає вимог Кремля щодо територій.

"Україні потрібно наполегливо триматися, поки Росія не зламається", – сказав він. "Легше сказати, ніж зробити, особливо зараз, під час екстремальних холодів, коли ми бачимо повітряні атаки на енергетичну інфраструктуру України".

Мюнхенська конференція - останні новини

Як повідомляв УНІАН, державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки, яка почнеться вже сьогодні і триватиме 3 дні.

Перед цим Рубіо заявляв, що на мирних переговорах щодо припинення війни Росії проти України ведеться активна робота над врегулюванням територіального питання та долі Донбасу. За його словами, це залишається ключовою та найскладнішою розбіжністю сторін.

Вас також можуть зацікавити новини: