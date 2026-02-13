'Миротворець' Трамп тягне ціни на нафту вниз

Аналітики очікують збільшення постачання нафти з Венесуели на тлі прогнозованого більш низького попиту на сировину.

Ціни на нафту зранку 13 лютого знижуються і перебувають на шляху до другого поспіль тижневого падіння. Цьому посприяло зменшення побоювань щодо конфлікту між США та Іраном, повідомляє Reuters.

За даними порталу investing, станом на 10:24 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 2 центи - до 67,50 долара за барель після падіння на 2,7% на попередній сесії. Ціна на американську нафту марки WTI впала на 5 центів - до 62,79 долара після падіння на 2,8%.

Журналісти зазначають, що ціни на нафту зросли на початку тижня через побоювання, що США можуть атакувати Іран. Водночас, коментарі американського президента Дональда Трампа 12 лютого про те, що Вашингтон можуть укласти угоду з Тегераном протягом наступного місяця, призвели до падіння цін на нафту.

Відео дня

"Ціни на нафту знизилися на тлі ознак того, що США прагнуть отримати більше часу для укладення ядерної угоди з Іраном, що зменшує короткострокову премію за геополітичний ризик", – зазначив аналітик банку IG Тоні Сікамор.

Додатково посприяли здешевленню нафти очікування більш низького попиту на "чорне золото". Міжнародне енергетичне агентство у своєму щомісячному звіті 12 лютого прогнозувало, що цього року зростання світового попиту на нафту буде слабшим, ніж очікувалося раніше, а загальний обсяг пропозиції перевищить попит.

"Зниження цін у четвер було підсилено раніше опублікованими даними про значне збільшення запасів нафти в США та зростаючими очікуваннями, що на ринок незабаром може надійти додаткова нафта з Венесуели", - додав Сікамор.

Експерт також прогнозує збільшення постачань венесуельської нафти на ринок з 880 тисяч барелів на добу до приблизно 1,2 мільйони барелів, а міністр енергетики США Кріс Райт прогнозує, що найближчими місяцями буде продано венесуельської нафти на 5 мільярдів доларів.

Ситуація в Ірані - останні новини

Наприкінці січня США зосередили навколо Ірану потужне військове угруповання, готове для удару, щойно буде наказ. А вже 6 лютого США закликали своїх громадян в Ірані якнайшвидше виїхати з країни через погіршення безпекової ситуації.

Водночас Ізраїль попередив США про готовність самостійно атакувати Іран, якщо Тегеран перетне встановлену "червону лінію" щодо розвитку балістичних ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: