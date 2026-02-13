Рубіо заявив про нову зустріч із Зеленським у Мюнхені

Зустріч пройде під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки, яка почнеться вже сьогодні і триватиме 3 дні.

Такий анонс зробив сам Рубіо, передає CNN. Він вважає, що український лідер буде присутній на заході.

"Думаю, що він буде там, і є шанс побачити його. Я вважаю, що це в моєму розкладі, не впевнений на 100%, але я впевнений, що ми це зробимо", - сказав Рубіо.

Відео дня

Також Рубіо звернув увагу на російські удари по Україні в умовах лютої зими.

"Це жахливо. Це війна. Саме тому ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди страждають. Це найхолодніша пора року. Страждання, які неможливо уявити. У цьому й полягає проблема війни. Ось чому війни – це погано, і саме тому ми вже понад рік наполегливо працюємо, щоб спробувати покласти край цій війні", - зауважив держсекретар.

Стосовно взаємин Вашингтона і Євросоюзу Рубіо зазначив, що "Європа важлива для нас".

"Ми глибоко пов’язані з Європою, і наше майбутнє завжди було пов’язане і буде пов’язаним. Нам просто потрібно поговорити про те, як виглядає це майбутнє", – сказав він.

Рубіо про війну в Україні

29 січня Рубіо заявляв, що на мирних переговорах щодо припинення війни Росії проти України ведеться активна робота над врегулюванням територіального питання та долі Донбасу. За його словами, це залишається ключовою та найскладнішою розбіжністю сторін.

Того ж дня він підкреслював, що НАТО потрібно "переосмислити". На думку Рубіо, європейські партнери мають радикально збільшити інвестиції в оборонні можливості, аби відігравати значущу роль.

Вас також можуть зацікавити новини: